Кофейникова (Суровцова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кофейникова (Суровцова) Прасковья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.10.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1847

Отец: Суровцовъ Алескѣй

Мать: Суровцова Ѳеодосія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.01.1866

Муж: Кофейниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кофейниковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кофейниковъ Григорій

Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кофейниковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Евгенія

Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анисія

Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кофейниковъ Семенъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кофейниковъ Антонъ

Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ

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