Кофейникова (Суровцова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения17.10.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1847
Отец: Суровцовъ Алескѣй
Мать: Суровцова Ѳеодосія
Бракосочетание
21.01.1866
Муж: Кофейниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кофейниковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кофейниковъ Григорій
Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кофейниковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Евгенія
Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анисія
Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кофейниковъ Семенъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кофейниковъ Антонъ
Отец ребёнка: Кофейниковъ Петръ