Суровцовъ Герасимъ
Место рождения
Дата рождения01.03.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1852
Отец: Суровцовъ Алескѣй
Мать: Суровцова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Титова Татіана
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1875
Сын: Суровцовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1877
Сын: Суровцовъ Григорій
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1883
Сын: Суровцовъ Никифоръ
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1886
Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Антипина Еѵдокія
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
03.03.1893
Сын: Суровцовъ Василій
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровцова Прасковья