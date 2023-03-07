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Суровцовъ Герасимъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1852

Отец: Суровцовъ Алескѣй

Мать: Суровцова Ѳеодосія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Титова Татіана

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1875

Сын: Суровцовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1877

Сын: Суровцовъ Григорій

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1883

Сын: Суровцовъ Никифоръ

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1886

Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Антипина Еѵдокія

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
03.03.1893

Сын: Суровцовъ Василій

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Прасковья

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