Суровцова (Антипина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения15.10.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1851
Отец: Антипинъ Ефремъ
Мать: Антипина Ирина
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Титова Татіана
Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1875
Сын: Суровцовъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Суровцовъ Григорій
Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1883
Сын: Суровцовъ Никифоръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1886
Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Антипина Еѵдокія
Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ
Рождение ребёнка
03.03.1893
Сын: Суровцовъ Василій
Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суровцовъ Герасимъ