Суровцова (Антипина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцова (Антипина) Прасковья

Суровцова (Антипина) Прасковья

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1851

Отец: Антипинъ Ефремъ

Мать: Антипина Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Титова Татіана

Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1875

Сын: Суровцовъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1877

Сын: Суровцовъ Григорій

Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1883

Сын: Суровцовъ Никифоръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1886

Сын: Суровцовъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Антипина Еѵдокія

Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ

Рождение ребёнка
03.03.1893

Сын: Суровцовъ Василій

Отец ребёнка: Суровцовъ Герасимъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровцовъ Герасимъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close