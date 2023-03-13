Суровцовъ Їоаннъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Суровцовъ Герасимъ
Мать: Суровцова Прасковья
Бракосочетание
18.10.1893
Жена: Суровцова Агаѳія
Рождение ребёнка
07.09.1894
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія
хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Еѵдокія
Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія
Рождение ребёнка
1911
Сын: Суровцовъ Николай
Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія
Смерть
1930