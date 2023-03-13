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Суровцовъ Їоаннъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Суровцовъ Герасимъ

Мать: Суровцова Прасковья

Бракосочетание
18.10.1893

Жена: Суровцова Агаѳія

Рождение ребёнка
07.09.1894

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія

хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Еѵдокія

Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія

Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія

Рождение ребёнка
1911

Сын: Суровцовъ Николай

Мать ребёнка: Суровцова Агаѳія

Смерть
1930
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