Суровцова (Филатова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Филатовъ Виссаріонъ
Мать: Филатова Анна
Бракосочетание
18.10.1893
Муж: Суровцовъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
07.09.1894
Сын: Суровцовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ
хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ
Рождение ребёнка
1911
Сын: Суровцовъ Николай
Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ