Суровцова (Филатова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Филатова) Агаѳія

Место рождения

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Филатовъ Виссаріонъ

Мать: Филатова Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
18.10.1893

Муж: Суровцовъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
07.09.1894

Сын: Суровцовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ

хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ

Рождение ребёнка
1911

Сын: Суровцовъ Николай

Отец ребёнка: Суровцовъ Їоаннъ