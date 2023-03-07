Филатовъ Виссаріонъ
Место рождения
Дата рождения04.06.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1840
Отец: Филатовъ Дмитрий
Мать: Филатова Фекла
Бракосочетание
05.02.1865
Жена: Филатова Анна
Рождение ребёнка
05.07.1866
Дочь: Еѵѳимія
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
18.12.1868
Сын: Филатовъ Петръ
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
23.12.1871
Сын: Филатовъ Степанъ
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ерастова Еѵдокія
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Суровцова Агаѳія
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Еѵдокія
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Марѳа
Мать ребёнка: Филатова Анна