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Филатовъ Виссаріонъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.06.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1840

Отец: Филатовъ Дмитрий

Мать: Филатова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1865

Жена: Филатова Анна

Рождение ребёнка
05.07.1866

Дочь: Еѵѳимія

Мать ребёнка: Филатова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1868

Сын: Филатовъ Петръ

Мать ребёнка: Филатова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1871

Сын: Филатовъ Степанъ

Мать ребёнка: Филатова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ерастова Еѵдокія

Мать ребёнка: Филатова Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Суровцова Агаѳія

Мать ребёнка: Филатова Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Филатова Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Еѵдокія

Мать ребёнка: Филатова Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Филатова Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Марѳа

Мать ребёнка: Филатова Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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