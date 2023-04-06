Филатовъ Дмитрий
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Филатовъ Степанъ
Мать: Филатова Агрофена
Бракосочетание
?.01.1833
Жена: Филатова Фекла
Рождение ребёнка
07.01.1834
Дочь: Кулакова Татьяна
Мать ребёнка: Филатова Фекла
Рождение ребёнка
12.03.1836
Сын: Филатовъ Алексей
Мать ребёнка: Филатова Фекла
Рождение ребёнка
?.01.1838
Сын: Филатовъ Макаръ
Мать ребёнка: Филатова Фекла
Рождение ребёнка
04.06.1840
Сын: Филатовъ Виссаріонъ
Мать ребёнка: Филатова Фекла
Рождение ребёнка
01.05.1844
Сын: Филатовъ Николай
Мать ребёнка: Филатова Фекла
Рождение ребёнка
18.03.1849
Дочь: Филатова Дарья
Мать ребёнка: Филатова Фекла
Рождение ребёнка
18.03.1849
Дочь: Филатова Александра
Мать ребёнка: Филатова Фекла
Рождение ребёнка
21.12.1850
Сын: Филатовъ Петръ
Мать ребёнка: Филатова Фекла