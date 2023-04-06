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Филатовъ Дмитрий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Филатовъ Степанъ

Мать: Филатова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1833

Жена: Филатова Фекла

Рождение ребёнка
07.01.1834

Дочь: Кулакова Татьяна

Мать ребёнка: Филатова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1836

Сын: Филатовъ Алексей

Мать ребёнка: Филатова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1838

Сын: Филатовъ Макаръ

Мать ребёнка: Филатова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1840

Сын: Филатовъ Виссаріонъ

Мать ребёнка: Филатова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1844

Сын: Филатовъ Николай

Мать ребёнка: Филатова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1849

Дочь: Филатова Дарья

Мать ребёнка: Филатова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1849

Дочь: Филатова Александра

Мать ребёнка: Филатова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1850

Сын: Филатовъ Петръ

Мать ребёнка: Филатова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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