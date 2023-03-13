Филатова (Уполовникова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Уполовникова) Агрофена

Место рождения

Костромского Наместничества Ветлутской округи

Дата рождения

1777

Дата смерти

?.10.1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Уполовниковъ Макаръ

Мать: Уполовникова Авдотья

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1806

Сын: Филатовъ Василий

Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1807

Дочь: Мамыкина Устинья

Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1810

Дочь: Филатова Анна

Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Филатовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Филатовъ Андрей

Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатовъ Степанъ

Смерть
?.10.1834
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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