Филатова (Уполовникова) Агрофена
Место рожденияКостромского Наместничества Ветлутской округи
Дата рождения1777
Дата смерти?.10.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Уполовниковъ Макаръ
Мать: Уполовникова Авдотья
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1806
Сын: Филатовъ Василий
Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.10.1807
Дочь: Мамыкина Устинья
Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ
Рождение ребёнка
11.09.1810
Дочь: Филатова Анна
Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1813
Сын: Филатовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филатовъ Андрей
Отец ребёнка: Филатовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатовъ Степанъ
Смерть
?.10.1834