Уполовникова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Венедиктъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Уполовниковъ Макаръ
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Филатова Агрофена
Отец ребёнка: Уполовниковъ Макаръ
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Басалаева Устинья
Отец ребёнка: Уполовниковъ Макаръ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Уполовниковъ Макаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уполовниковъ Макаръ