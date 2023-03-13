Уполовникова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уполовникова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Венедиктъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Уполовниковъ Аѳанасій

Отец ребёнка: Уполовниковъ Макаръ

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Филатова Агрофена

Отец ребёнка: Уполовниковъ Макаръ

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Басалаева Устинья

Отец ребёнка: Уполовниковъ Макаръ

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Уполовниковъ Макаръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уполовниковъ Макаръ

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