Уполовниковъ Аѳанасій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уполовниковъ Аѳанасій

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Место рождения

деревни Кресцей

Дата рождения

1774

Дата смерти

?.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Уполовниковъ Макаръ

Мать: Уполовникова Авдотья

деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Титова Матрена

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Рождение ребёнка
20.03.1799

Дочь: Ерастова Дарья

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1800

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.04.1802

Сын: Уполовниковъ Василий

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1804

Дочь: Бухвалова Марія

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Уполовниковъ Андрей

Мать ребёнка: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уполовникова Афимья

Смерть
?.01.1835
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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