Уполовниковъ Аѳанасій
Место рождениядеревни Кресцей
Дата рождения1774
Дата смерти?.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Уполовниковъ Макаръ
Мать: Уполовникова Авдотья
деревни Кресцей
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Титова Матрена
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
20.03.1799
Дочь: Ерастова Дарья
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
10.03.1800
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
27.04.1802
Сын: Уполовниковъ Василий
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
02.04.1804
Дочь: Бухвалова Марія
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Уполовниковъ Андрей
Мать ребёнка: Уполовникова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уполовникова Афимья
Смерть
?.01.1835