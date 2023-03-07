Ерастова (Уполовникова) Дарья
Место рождения
Дата рождения20.03.1799
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1799
Отец: Уполовниковъ Аѳанасій
Мать: Уполовникова Афимья
Бракосочетание
06.02.1821
Муж: Ерастовъ Антонъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ерастовъ Иванъ
Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ
Александровка
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Телина Пелагея
Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ
Александровка
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Горбунова Анна
Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ленкова Гликерья
Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ
Александровка
Рождение ребёнка
04.11.1834
Дочь: Богатова Матрена
Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ
Александровка