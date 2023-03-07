Ерастова (Уполовникова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерастова (Уполовникова) Дарья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1799

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1799

Отец: Уполовниковъ Аѳанасій

Мать: Уполовникова Афимья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1821

Муж: Ерастовъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ерастовъ Иванъ

Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ

Александровка
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Телина Пелагея

Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ

Александровка
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Горбунова Анна

Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ленкова Гликерья

Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ

Александровка
Рождение ребёнка
04.11.1834

Дочь: Богатова Матрена

Отец ребёнка: Ерастовъ Антонъ

Александровка
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