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Ерастовъ Антонъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

18.01.1799

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1799

Отец: Ерастъ

Мать: Ерастова Варвара Фадеева

Александровка
Бракосочетание
06.02.1821

Жена: Ерастова Дарья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ерастовъ Иванъ

Мать ребёнка: Ерастова Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Телина Пелагея

Мать ребёнка: Ерастова Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Горбунова Анна

Мать ребёнка: Ерастова Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ленкова Гликерья

Мать ребёнка: Ерастова Дарья

Александровка
Рождение ребёнка
04.11.1834

Дочь: Богатова Матрена

Мать ребёнка: Ерастова Дарья

Александровка
Смерть
1834
нет в исповедной 1837
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