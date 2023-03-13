Ерастовъ Антонъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения18.01.1799
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1799
Отец: Ерастъ
Мать: Ерастова Варвара Фадеева
Александровка
Бракосочетание
06.02.1821
Жена: Ерастова Дарья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ерастовъ Иванъ
Мать ребёнка: Ерастова Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Телина Пелагея
Мать ребёнка: Ерастова Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Горбунова Анна
Мать ребёнка: Ерастова Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ленкова Гликерья
Мать ребёнка: Ерастова Дарья
Александровка
Рождение ребёнка
04.11.1834
Дочь: Богатова Матрена
Мать ребёнка: Ерастова Дарья
Александровка
Смерть
1834
нет в исповедной 1837