Богатова (Ерастова) Матрена
Место рожденияАлександровка
Дата рождения04.11.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1834
Отец: Ерастовъ Антонъ
Мать: Ерастова Дарья
Александровка
Бракосочетание
17.04.1855
Муж: Богатовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
25.02.1856
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
02.01.1858
Сын: Богатова Татьяна
Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
17.03.1860
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
09.12.1862
Сын: Богатовъ Даниилъ
Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий
Рождение ребёнка
25.06.1865
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий