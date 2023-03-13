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Богатова (Ерастова) Матрена

Место рождения

Александровка

Дата рождения

04.11.1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1834

Отец: Ерастовъ Антонъ

Мать: Ерастова Дарья

Александровка
Бракосочетание
17.04.1855

Муж: Богатовъ Лаврентий

Рождение ребёнка
25.02.1856

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1858

Сын: Богатова Татьяна

Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1860

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1862

Сын: Богатовъ Даниилъ

Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1865

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Богатовъ Лаврентий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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