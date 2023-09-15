Антипинъ Ипатій
Место рождения
Дата рождения28.03.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1849
Отец: Антипинъ Ефремъ
Мать: Антипина Ирина
Рождение ребёнка
1869
Сын: Антипинъ Федоръ
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева
Рождение ребёнка
1870
Сын: Антипинъ Кузьма
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Крыгина Акулина
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева
Рождение ребёнка
20.09.1893
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Лаврентій
Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно