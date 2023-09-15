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Антипинъ Ипатій

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.03.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1849

Отец: Антипинъ Ефремъ

Мать: Антипина Ирина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Сын: Антипинъ Федоръ

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева

Рождение ребёнка
1870

Сын: Антипинъ Кузьма

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Крыгина Акулина

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева

Рождение ребёнка
20.09.1893

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Лаврентій

Мать ребёнка: Антипина Евдокия Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Евдокия Прокофьева

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