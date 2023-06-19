Денисова (Уполовникова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти23.02.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Уполовниковъ Василий
Мать: Уполовникова Матрена
Бракосочетание
02.02.1849
Муж: Денисовъ Матвей
Рождение ребёнка
25.11.1850
Сын: Денисовъ Григорий
Отец ребёнка: Денисовъ Матвей
Рождение ребёнка
05.09.1853
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Денисовъ Матвей
Рождение ребёнка
20.06.1856
Сын: Денисовъ Иванъ
Отец ребёнка: Денисовъ Матвей
Смерть
23.02.1861