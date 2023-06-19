Денисова (Уполовникова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Уполовникова) Агаѳія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

23.02.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Уполовниковъ Василий

Мать: Уполовникова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1849

Муж: Денисовъ Матвей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1850

Сын: Денисовъ Григорий

Отец ребёнка: Денисовъ Матвей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1853

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Денисовъ Матвей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1856

Сын: Денисовъ Иванъ

Отец ребёнка: Денисовъ Матвей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.02.1861
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан