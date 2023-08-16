Миханощенко Софья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти13.04.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Миханощенко Илларион Степанович
Отец ребёнка: Миханощенко Степан Иванович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Миханощенко Григорий Степанович
Отец ребёнка: Миханощенко Степан Иванович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.
Сын: Миханощенко Иван Степанович
Отец ребёнка: Миханощенко Степан Иванович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1888 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд