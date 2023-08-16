Миханощенко Софья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиханощенко Софья Тимофеевна

Миханощенко Софья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

13.04.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Миханощенко Илларион Степанович

Отец ребёнка: Миханощенко Степан Иванович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Миханощенко Григорий Степанович

Отец ребёнка: Миханощенко Степан Иванович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.

Сын: Миханощенко Иван Степанович

Отец ребёнка: Миханощенко Степан Иванович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миханощенко Степан Иванович

Смерть
13.04.1888 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close