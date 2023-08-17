Миханощенко Иван Степанович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения10.01.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1866 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.01.1894 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1906 ст.
Сын: Миханощенко Аким Иванович
Мать ребёнка: Миханощенко Зиновья Артемьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно