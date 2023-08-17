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Миханощенко Иван Степанович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

10.01.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1866 ст.

Отец: Миханощенко Степан Иванович

Мать: Миханощенко Софья Тимофеевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
31.01.1894 ст.

Жена: Миханощенко Зиновья Артемьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.03.1906 ст.

Сын: Миханощенко Аким Иванович

Мать ребёнка: Миханощенко Зиновья Артемьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно