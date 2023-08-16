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Миханощенко Степан Иванович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

22.03.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Миханощенко Илларион Степанович

Мать ребёнка: Миханощенко Софья Тимофеевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Миханощенко Григорий Степанович

Мать ребёнка: Миханощенко Софья Тимофеевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.

Сын: Миханощенко Иван Степанович

Мать ребёнка: Миханощенко Софья Тимофеевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Запись №3 январь 10(16) 1866 Колпинской церкви (Лакуши). Восприемники деревни Скриплива крестьянин собственник Пётр Яковлев и деревни Лугов Андрея Григорьева жена Акилина Николаева.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миханощенко Софья Тимофеевна

Смерть
22.03.1900 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Похороны
24.03.1900 ст.
Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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