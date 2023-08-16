Миханощенко Степан Иванович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти22.03.1900 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Миханощенко Илларион Степанович
Мать ребёнка: Миханощенко Софья Тимофеевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Миханощенко Григорий Степанович
Мать ребёнка: Миханощенко Софья Тимофеевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1866 ст.
Сын: Миханощенко Иван Степанович
Мать ребёнка: Миханощенко Софья Тимофеевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Запись №3 январь 10(16) 1866 Колпинской церкви (Лакуши). Восприемники деревни Скриплива крестьянин собственник Пётр Яковлев и деревни Лугов Андрея Григорьева жена Акилина Николаева.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1900 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Похороны
24.03.1900 ст.
Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область