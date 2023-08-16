Миханощенко Григорий Степанович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1863
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.02.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1889 ст.
Дочь: Миханощенко Маланья Григорьевна
Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1891 ст.
Дочь: Померанцева Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.
Дочь: Миханощенко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1895 ст.
Дочь: Миханощенко Христиния Григорьевна
Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1899 ст.
Дочь: Миханощенко Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1901 ст.
Дочь: Корнеева Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1906 ст.
Сын: Миханощенко Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1909 ст.
Дочь: Белко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно