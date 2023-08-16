Миханощенко Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиханощенко Григорий Степанович

Миханощенко Григорий Степанович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Миханощенко Степан Иванович

Мать: Миханощенко Софья Тимофеевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
21.02.1888 ст.

Жена: Миханощенко Ольга Федотовна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1889 ст.

Дочь: Миханощенко Маланья Григорьевна

Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.05.1891 ст.

Дочь: Померанцева Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1893 ст.

Дочь: Миханощенко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1895 ст.

Дочь: Миханощенко Христиния Григорьевна

Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1899 ст.

Дочь: Миханощенко Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1901 ст.

Дочь: Корнеева Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.05.1906 ст.

Сын: Миханощенко Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1909 ст.

Дочь: Белко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Миханощенко Ольга Федотовна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно