Полухин Федор Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухин Федор Матвеев

Полухин Федор Матвеев

avatar

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Полухин Матвей Антонов

Мать: Полухина Домна Яковлева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Болгова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Полухина Домна Гаврилова

Место жительства
После 1878
Рождение ребёнка
1888

Сын: Полухин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Полухина Домна Гаврилова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Полухин Семен Федорович

Мать ребёнка: Полухина Домна Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полухина Домна Гаврилова

Смерть
1892
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close