Полухин Федор Матвеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Полухин Матвей Антонов
Мать: Полухина Домна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Болгова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Полухина Домна Гаврилова
Место жительства
После 1878
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Полухина Домна Гаврилова
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Полухина Домна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полухина Домна Гаврилова
Смерть
1892