Полухина Домна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина Домна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Полухин Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Полухин Павел Матвеев

Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Полухин Егор Матвеев

Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Полухин Василий Матвеев

Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Александра Матвеева

Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Полухин Федор Матвеев

Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Бельских Параскева Матвеева

Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Полухин Поликарп Матвеев

Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
До 1878
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Матвей Антонов

Смерть
1883
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