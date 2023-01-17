Полухина Домна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1847
Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Полухин Егор Матвеев
Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1851
Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Александра Матвеева
Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Бельских Параскева Матвеева
Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Полухин Матвей Антонов
Место жительства
До 1878
Место жительства
После 1878
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1883