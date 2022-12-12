Болгова (Полухина) Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: Полухин Федор Матвеев
Мать: Полухина Домна Гаврилова
Бракосочетание
1894
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно