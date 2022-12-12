Болгова (Полухина) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгова (Полухина) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Полухин Федор Матвеев

Мать: Полухина Домна Гаврилова

Бракосочетание
1894

Муж: Болгов Иван Тимофеевич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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