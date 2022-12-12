Полухина Домна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полухина Домна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Болгова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Полухин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Полухин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Полухин Федор Матвеев

Рождение ребёнка
1892

Сын: Полухин Семен Федорович

Отец ребёнка: Полухин Федор Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Федор Матвеев

Смерть
Неизвестно
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