Полухина Домна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Болгова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Полухин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Полухин Федор Матвеев
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Полухин Федор Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно