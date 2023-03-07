Полухин Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Полухин Федор Матвеев
Мать: Полухина Домна Гаврилова
Бракосочетание
1906
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912
Сын: Полухин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Полухина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Полухин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Полухина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Полухина Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно