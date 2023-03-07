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Полухин Михаил Федорович

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Полухин Федор Матвеев

Мать: Полухина Домна Гаврилова

Бракосочетание
1906

Жена: Полухина Елена Васильевна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Полухин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Полухина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Полухин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Полухина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Полухина Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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