Местиховская (Московкина) Евфросинья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Местиховская (Московкина) Евфросинья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Муж: Местиховский Иван Францев

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Оба первым браком. Поручители из с.Шипицинское: по жениху: Суздалев Яков Филиппов и Минин Дмитрий Никифоров, по невесте: Кузнецов Стефан Николаев и Суздалев ... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1908 ст.

Дочь: Савицкая Александра Ивановна

Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.07.1909 ст.

Сын: Мстиховский Василий Иванович

Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.06.1915 ст.

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
26.02.1916 ст.
деревня Морозова, Шипицинская волость, Каинский уезд
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Дорофеевой Евдокии, ее родители Дорофеевы Федор Архипов и Наталия Калинина.
Рождение ребёнка
26.08.1916 ст.

Сын: Мстиховский Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 01.02.1918

Сын: Мстиховский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев

Смерть
Неизвестно
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