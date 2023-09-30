Местиховская (Московкина) Евфросинья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Оба первым браком. Поручители из с.Шипицинское: по жениху: Суздалев Яков Филиппов и Минин Дмитрий Никифоров, по невесте: Кузнецов Стефан Николаев и Суздалев ... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1908 ст.
Дочь: Савицкая Александра Ивановна
Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев
Рождение ребёнка
24.07.1909 ст.
Сын: Мстиховский Василий Иванович
Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев
Рождение ребёнка
20.06.1915 ст.
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев
Восприемник
26.02.1916 ст.
деревня Морозова, Шипицинская волость, Каинский уезд
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемник у Дорофеевой Евдокии, ее родители Дорофеевы Федор Архипов и Наталия Калинина.
Рождение ребёнка
26.08.1916 ст.
Сын: Мстиховский Иоанн Иванович
Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев
Рождение ребёнка
Около 01.02.1918
Сын: Мстиховский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Местиховский Иван Францев
Смерть
Неизвестно