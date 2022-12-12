село Шипицыно, село Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Шипицыно

Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Каиский округ
1747Шипицынское, с. каз.при р. Тартасе.171участк. кварт.82193200Церковь православная 1. Училище. Хлебный магазин.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Шипицинская волость
1Село Шипицинское600122180

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Венгеровский район
113151Шипицыносело56°05'77°18'O-43-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Венгеровский муниципальный район, Сельское поселение Шипицынский сельсовет
50608452101с Шипицыносело
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