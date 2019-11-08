Молчанова (Местиховская) Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.11.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1935
Сын: Местиховский Виктор Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.12.1939
Сын: Молчанов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Молчанов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
02.01.1943
Дочь: (Молчанова) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.07.1947
Дочь: (Молчанова) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Молчанов Василий Алексеевич