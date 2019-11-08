Молчанова (Местиховская) Степанида Ивановна 08.11.1913 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Молчанова (Местиховская) Степанида Ивановна

Место рождения

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

08.11.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913 ст.

Отец: Местиховский Иван (Ян) Францев

Мать: Местиховская (Московкина) Евфросинья Афанасьева

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.02.1935

Сын: Местиховский Виктор Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.12.1939

Сын: Молчанов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Молчанов Василий Алексеевич

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.01.1943

Дочь: (Молчанова) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1947

Дочь: (Молчанова) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Молчанов Василий Алексеевич

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

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