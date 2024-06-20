Савицкая (Местиховская) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавицкая (Местиховская) Александра Ивановна

Савицкая (Местиховская) Александра Ивановна

Место рождения

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.04.1908 ст.

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1908 ст.

Отец: Местиховский Иван (Ян) Францев

Мать: Местиховская (Московкина) Евфросинья Афанасьева

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савицкий Федор (Феодор) Егорович (Георгиевич)

Крещение
14.04.1908 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: Кузнецов Николай Никитин и кр. жена Климина Параскева Алексеева, оба из с. Шипицинское
Рождение ребёнка
19.06.1934

Сын: Савицкий Владимир Федорович

Отец ребёнка: Савицкий Федор (Феодор) Егорович (Георгиевич)

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.09.1936

Сын: Савицкий Виктор Федорович

Отец ребёнка: Савицкий Федор (Феодор) Егорович (Георгиевич)

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
В ЗАГСе записана другая дата рождения 13.11.1935 под другой фамилией СавиТСкий
Рождение ребёнка
23.02.1939

Сын: Савицкий Федор Федорович

Отец ребёнка: Савицкий Федор (Феодор) Егорович (Георгиевич)

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.04.1940

Дочь: Смыслова (Савицкая) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Савицкий Федор (Феодор) Егорович (Георгиевич)

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1982
Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.