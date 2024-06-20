Савицкая (Местиховская) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.04.1908 ст.
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1908 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
14.04.1908 ст.
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь. Восприемники: Кузнецов Николай Никитин и кр. жена Климина Параскева Алексеева, оба из с. Шипицинское
Рождение ребёнка
19.06.1934
Сын: Савицкий Владимир Федорович
Отец ребёнка: Савицкий Федор (Феодор) Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
23.09.1936
Сын: Савицкий Виктор Федорович
Отец ребёнка: Савицкий Федор (Феодор) Егорович (Георгиевич)
В ЗАГСе записана другая дата рождения 13.11.1935 под другой фамилией СавиТСкий
Рождение ребёнка
23.02.1939
Отец ребёнка: Савицкий Федор (Феодор) Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
10.04.1940
Дочь: Смыслова (Савицкая) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Савицкий Федор (Феодор) Егорович (Георгиевич)
Смерть
1982