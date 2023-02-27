Рогозин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Рогозин Никифор

Мать: Марья

Рождение ребёнка
1783

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Денис

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1795

Сын: Рогозин Степан

Мать ребёнка: Прасковья

Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Неизвестно
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