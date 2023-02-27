Рогозин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Рогозин Никифор
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1783
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Денис
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рогозин Степан
Мать ребёнка: Прасковья
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
Неизвестно