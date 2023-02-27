(Рогозина) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Никифор
Рождение ребёнка
1757
Сын: Рогозин Анисим
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Рождение ребёнка
1762
Сын: Рогозин Пётр
Отец ребёнка: Рогозин Никифор
Смерть
1784
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область