(Рогозина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Никифор

Рождение ребёнка
1757

Сын: Рогозин Анисим

Отец ребёнка: Рогозин Никифор

Рождение ребёнка
1762

Сын: Рогозин Пётр

Отец ребёнка: Рогозин Никифор

Смерть
1784
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

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