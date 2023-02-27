Рогозин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Рогозин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Марья

Рождение ребёнка
1757

Сын: Рогозин Анисим

Мать ребёнка: (Рогозина) Марья

Рождение ребёнка
1762

Сын: Рогозин Пётр

Мать ребёнка: (Рогозина) Марья

Смерть
1790
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область

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