Рогозин Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Рогозин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Марья
Рождение ребёнка
1757
Сын: Рогозин Анисим
Мать ребёнка: (Рогозина) Марья
Рождение ребёнка
1762
Сын: Рогозин Пётр
Мать ребёнка: (Рогозина) Марья
Смерть
1790
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область