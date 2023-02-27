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(Рогозина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Пётр

Рождение ребёнка
1783

Сын: Рогозин Василий

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Рождение ребёнка
1792

Сын: Рогозин Денис

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Рождение ребёнка
1795

Сын: Рогозин Степан

Отец ребёнка: Рогозин Пётр

Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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