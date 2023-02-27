(Рогозина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Пётр
Рождение ребёнка
1783
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Рождение ребёнка
1792
Сын: Рогозин Денис
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Рождение ребёнка
1795
Сын: Рогозин Степан
Отец ребёнка: Рогозин Пётр
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно