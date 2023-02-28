Пивоварова (Марченко) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения29.11.1900
Дата смерти26.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1900
Отец: Марченко Фёдор Иванович
Мать: Марченко Анна Семёновна
Рождение ребёнка
07.12.1919
Сын: Пивоваров Потап Трофимович
Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович
Рождение ребёнка
21.09.1923
Дочь: Степанова Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович
Рождение ребёнка
17.01.1926
Сын: Пивоваров Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович
Рождение ребёнка
21.06.1928
Сын: Пивоваров Павел Трофимович
Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович
Рождение ребёнка
28.10.1930
Сын: Пивоваров Иван Трофимович
Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович
Рождение ребёнка
01.05.1937
Дочь: Шахайда Ольга Трофимовна
Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Пивоваров Николай Трофимович
Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1959