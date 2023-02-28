Пивоварова (Марченко) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Марченко) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Переезжее, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.11.1900

Дата смерти

26.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1900

Отец: Марченко Фёдор Иванович

Мать: Марченко Анна Семёновна

Переезжее, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.12.1919

Сын: Пивоваров Потап Трофимович

Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович

Рождение ребёнка
21.09.1923

Дочь: Степанова Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1926

Сын: Пивоваров Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1928

Сын: Пивоваров Павел Трофимович

Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1930

Сын: Пивоваров Иван Трофимович

Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1937

Дочь: Шахайда Ольга Трофимовна

Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Пивоваров Николай Трофимович

Отец ребёнка: Пивоваров Трофим Тихонович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Трофим Тихонович

Смерть
26.11.1959
Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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