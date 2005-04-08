Пивоваров Павел Трофимович
Место рождения
Дата рождения21.06.1928
Дата смерти08.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1928
Рождение ребёнка
27.10.1951
Дочь: Иванова Анна Павловна
Мать ребёнка: Пивоварова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
18.10.1956
Дочь: Яковиченко Антонина Павловна
Мать ребёнка: Пивоварова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
07.04.1960
Дочь: Ряполова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Пивоварова Екатерина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2005