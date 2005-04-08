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Пивоваров Павел Трофимович

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Место рождения

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.06.1928

Дата смерти

08.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1928

Отец: Пивоваров Трофим Тихонович

Мать: Пивоварова Екатерина Фёдоровна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1951

Дочь: Иванова Анна Павловна

Мать ребёнка: Пивоварова Екатерина Филипповна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1956

Дочь: Яковиченко Антонина Павловна

Мать ребёнка: Пивоварова Екатерина Филипповна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.04.1960

Дочь: Ряполова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Пивоварова Екатерина Филипповна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова Екатерина Филипповна

Смерть
08.04.2005
Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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