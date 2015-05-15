Пивоваров Алексей Трофимович
Место рождения
Дата рождения17.01.1926
Дата смерти15.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1926
Концлагерь
С 1942 по 1945
Концлагерь Дахау близ города Дахау , Германия
Рождение ребёнка
23.09.1947
Дочь: Пивоварова Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Пивоварова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
26.04.1951
Сын: Пивоваров Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Пивоварова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1952
Дочь: Нарожная Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Пивоварова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.2015