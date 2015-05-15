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Пивоваров Алексей Трофимович

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Место рождения

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.01.1926

Дата смерти

15.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1926

Отец: Пивоваров Трофим Тихонович

Мать: Пивоварова Екатерина Фёдоровна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Концлагерь
С 1942 по 1945
Концлагерь Дахау близ города Дахау , Германия
Рождение ребёнка
23.09.1947

Дочь: Пивоварова Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Пивоварова Мария Андреевна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1951

Сын: Пивоваров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пивоварова Мария Андреевна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.1952

Дочь: Нарожная Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Пивоварова Мария Андреевна

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова Мария Андреевна

Смерть
15.05.2015
Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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