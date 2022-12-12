Марченко Анна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1900
Дочь: Пивоварова Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Марченко Фёдор Иванович
Переезжее, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Трофим Фёдорович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1914