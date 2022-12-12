Марченко Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Анна Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1900

Дочь: Пивоварова Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Марченко Фёдор Иванович

Переезжее, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Трофим Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1914
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