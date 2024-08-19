Мокерова (Лаптева) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Рождение ребёнка
31.07.1977
Дочь: Осипова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Мокеров Пётр Серафимович
Рождение ребёнка
04.12.1982
Дочь: Мокерова Маргарита Петровна
Отец ребёнка: Мокеров Пётр Серафимович
Рождение ребёнка
28.08.1987
Дочь: Федотова Марина Петровна
Отец ребёнка: Мокеров Пётр Серафимович