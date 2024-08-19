Мокерова (Лаптева) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокерова (Лаптева) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1955

Отец: Лаптев Дмитрий Алексеевич

Мать: Лаптева Таисия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокеров Пётр Серафимович

Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Рождение ребёнка
31.07.1977

Дочь: Осипова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Мокеров Пётр Серафимович

Рождение ребёнка
04.12.1982

Дочь: Мокерова Маргарита Петровна

Отец ребёнка: Мокеров Пётр Серафимович

Рождение ребёнка
28.08.1987

Дочь: Федотова Марина Петровна

Отец ребёнка: Мокеров Пётр Серафимович

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