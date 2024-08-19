Осипова (Мокерова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Мокерова) Ольга Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1977

Отец: Мокеров Пётр Серафимович

Мать: Мокерова Галина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.06.2005

Сын: Осипов Артём Александрович

Отец ребёнка: Осипов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
09.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Александр Николаевич

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