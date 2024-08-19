Осипов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
18.06.2005
Сын: Осипов Артём Александрович
Мать ребёнка: Осипова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
09.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова Ольга Петровна