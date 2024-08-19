Осипов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
18.06.2005

Сын: Осипов Артём Александрович

Мать ребёнка: Осипова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
09.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова Ольга Петровна

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