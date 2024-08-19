Мокеров Пётр Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.07.1977
Дочь: Осипова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Мокерова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.12.1982
Дочь: Мокерова Маргарита Петровна
Мать ребёнка: Мокерова Галина Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.08.1987
Дочь: Федотова Марина Петровна
Мать ребёнка: Мокерова Галина Дмитриевна