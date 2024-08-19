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Мокеров Пётр Серафимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокерова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.07.1977

Дочь: Осипова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Мокерова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.12.1982

Дочь: Мокерова Маргарита Петровна

Мать ребёнка: Мокерова Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.08.1987

Дочь: Федотова Марина Петровна

Мать ребёнка: Мокерова Галина Дмитриевна

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