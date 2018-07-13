Лаптева (Лыхина) Таисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Лыхина) Таисия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1928

Дата смерти

13.07.2018

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928

Отец: Лыхин Василий Макарович

Мать: Лыхина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
03.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
27.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Дмитрий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Дмитрий Алексеевич

Смерть
13.07.2018
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