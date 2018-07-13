Лаптева (Лыхина) Таисия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1928
Дата смерти13.07.2018
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1928
Отец: Лыхин Василий Макарович
Мать: Лыхина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
03.12.1953
Рождение ребёнка
27.08.1955
Рождение ребёнка
01.01.1958
Рождение ребёнка
14.09.1963
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель младших классов
Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.2018