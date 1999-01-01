Лаптев Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1927
Дата смерти01.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1953
Рождение ребёнка
27.08.1955
Рождение ребёнка
01.01.1958
Рождение ребёнка
14.09.1963
Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1999