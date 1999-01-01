Лаптев Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптев Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1927

Дата смерти

01.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
27.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Таисия Васильевна

Рождение ребёнка
14.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лаптева Таисия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Таисия Васильевна

Смерть
01.01.1999
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