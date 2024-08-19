Лаптев Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Галина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1989
Дочь: Аммосова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Лаптева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1990
Дочь: Лаптева Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Лаптева Галина Ивановна