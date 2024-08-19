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Лаптев Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1953

Отец: Лаптев Дмитрий Алексеевич

Мать: Лаптева Таисия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Галина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1989

Дочь: Аммосова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Лаптева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1990

Дочь: Лаптева Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Лаптева Галина Ивановна

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