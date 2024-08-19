Лаптева (Шубина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1989
Дочь: Аммосова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Лаптев Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.09.1990
Дочь: Лаптева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Лаптев Сергей Дмитриевич