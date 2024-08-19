Лаптева (Шубина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева (Шубина) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Сергей Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Даровское, Киров, Россия
Рождение ребёнка
13.02.1989

Дочь: Аммосова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Лаптев Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.09.1990

Дочь: Лаптева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Лаптев Сергей Дмитриевич

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