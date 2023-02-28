Анискин-Хритонов Александр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнискин-Хритонов Александр Яковлев

Анискин-Хритонов Александр Яковлев

avatar

Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1841

Отец: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев

Мать: Анискина-Хритонова Мария Данилова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.10.1861

Жена: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1863

Дочь: Феония Александрова

Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.08.1865

Дочь: Васса Александрова

Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.09.1868

Сын: Анискин Сергей Александров

Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Дарья Александрова

Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Анискин Климентий Александров

Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close