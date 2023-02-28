Анискин-Хритонов Александр Яковлев
Место рождения
Дата рождения30.08.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1841
Бракосочетание
01.10.1861
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1863
Дочь: Феония Александрова
Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
11.08.1865
Дочь: Васса Александрова
Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
30.09.1868
Сын: Анискин Сергей Александров
Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Дарья Александрова
Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Анискин Климентий Александров
Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Анискина-Хритонова Ксения Михайлова
Смерть
Неизвестно