Анискина-Хритонова Мария Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти01.10.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1841
Сын: Анискин-Хритонов Александр Яковлев
Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
01.01.1844
Сын: Анискин-Хритонов Иван Яковлев
Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
01.10.1845
Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
18.08.1848
Сын: Харитонов Аврамий Яковлев
Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
14.01.1851
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев
Рождение ребёнка
26.09.1853
Сын: Анискин Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев
Смерть
01.10.1853