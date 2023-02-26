Анискина-Хритонова Мария Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнискина-Хритонова Мария Данилова

Анискина-Хритонова Мария Данилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

01.10.1853

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1841

Сын: Анискин-Хритонов Александр Яковлев

Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1844

Сын: Анискин-Хритонов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1845

Сын: Хритонов Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.08.1848

Сын: Харитонов Аврамий Яковлев

Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.01.1851

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.09.1853

Сын: Анискин Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Анискин-Харитонов Яков Ермолаев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
01.10.1853
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close