Анискина-Хритонова Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анискина-Хритонова Ксения Михайлова

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Место рождения

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.10.1861

Муж: Анискин-Хритонов Александр Яковлев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1863

Дочь: Феония Александрова

Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.08.1865

Дочь: Васса Александрова

Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.09.1868

Сын: Анискин Сергей Александров

Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1886

Дочь: Дарья Александрова

Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Анискин Климентий Александров

Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1896

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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