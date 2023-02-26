Анискина-Хритонова Ксения Михайлова
Место рожденияд.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лапино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.10.1861
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1863
Дочь: Феония Александрова
Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев
Рождение ребёнка
11.08.1865
Дочь: Васса Александрова
Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев
Рождение ребёнка
30.09.1868
Сын: Анискин Сергей Александров
Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев
Рождение ребёнка
До 1886
Дочь: Дарья Александрова
Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Анискин Климентий Александров
Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев
Рождение ребёнка
До 1896
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Анискин-Хритонов Александр Яковлев
Смерть
Неизвестно