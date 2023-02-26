Аверина Марина Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Аверин Иван Егорович
Отец ребёнка: Аверин Егор Егоров
Рождение ребёнка
12.06.1901
Дочь: Акилина Егорова
Отец ребёнка: Аверин Егор Егоров
Рождение ребёнка
20.11.1905
Отец ребёнка: Аверин Егор Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверин Егор Егоров
Смерть
Неизвестно