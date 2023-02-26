Аверина Марина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина Марина Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1881 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Аверин Иван Егорович

Отец ребёнка: Аверин Егор Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.06.1901

Дочь: Акилина Егорова

Отец ребёнка: Аверин Егор Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1905

Сын: Аверин Георгий Егоров

Отец ребёнка: Аверин Егор Егоров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин Егор Егоров

Смерть
Неизвестно
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