Анискина (Матвеева) Матрона Спиридонова
Место рождения
Дата рождения01.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1862
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Анискин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
До 1892
Отец ребёнка: Анискин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
До 1892
Сын: Анискин Климентий Александров
Отец ребёнка: Анискин Александр Яковлев
Рождение ребёнка
01.07.1901
Сын: Анискин Андрей Александров
Отец ребёнка: Анискин Александр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно