Анискина (Матвеева) Матрона Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анискина (Матвеева) Матрона Спиридонова

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Место рождения

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

01.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1862

Отец: Матвеев Спиридон (Свиридон) Терентьев

Мать: Матвеева Анна Петрова

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Анискин Пётр Александров

Отец ребёнка: Анискин Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Анискин Иван Александров

Отец ребёнка: Анискин Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Анискин Климентий Александров

Отец ребёнка: Анискин Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.07.1901

Сын: Анискин Андрей Александров

Отец ребёнка: Анискин Александр Яковлев

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анискин Александр Яковлев

Смерть
Неизвестно
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