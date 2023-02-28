Петряшкин Александр Петров
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Пётр Кузьмин
Мать: Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Безпалова Наталья Александрова
Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрёна Александрова
Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Александров
Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1845
Сын: Петряшкин Моисей Александров
Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Матвей Александров
Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Дарья Александрова
Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева
Место жительства
1858
26 не Алексей, а Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно