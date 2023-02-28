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Петряшкин Александр Петров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Пётр Кузьмин

Мать: Авдотья Григорьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Безпалова Наталья Александрова

Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрёна Александрова

Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Василий Александров

Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Петряшкин Моисей Александров

Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Матвей Александров

Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Дарья Александрова

Мать ребёнка: Петряшкина Пелагея Николаева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
26 не Алексей, а Александр
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшкина Пелагея Николаева

Смерть
Неизвестно
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